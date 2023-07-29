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29 июля, 15:37

В Москве посетителей ТЦ "Гагаринский" эвакуировали из-за возгорания самоката

В Москве произошёл пожар в торговом центре "Гагаринский" на улице Вавилова. Посетителей и сотрудников быстро вывели из здания.

Как сообщает "Рен-ТВ", причиной пожара стал загоревшийся на подземной парковке электросамокат. Огонь быстро потушили. Обошлось без пострадавших.

Семейная пара и их внучка погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Семейная пара и их внучка погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Ранее Лайф писал о пожаре, который произошёл на складе винзавода в кубанском посёлке Сенной. Огонь разгорелся в помещении, где хранилась готовая продукция. Из-за высокой горючести пламя начало быстро распространяться по зданию.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Григорьев
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