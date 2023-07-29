В Москве посетителей ТЦ "Гагаринский" эвакуировали из-за возгорания самоката

В Москве произошёл пожар в торговом центре "Гагаринский" на улице Вавилова. Посетителей и сотрудников быстро вывели из здания.

Как сообщает "Рен-ТВ", причиной пожара стал загоревшийся на подземной парковке электросамокат. Огонь быстро потушили. Обошлось без пострадавших.