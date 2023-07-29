Семейная пара и их внучка погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

В результате пожара в частном доме в Дзержинском районе Красноярского края погибли семейная пара и их несовершеннолетняя внучка. Трагедия произошла в ночь на 29 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Фото © t.me / krksledkom

По предварительным данным, в момент возгорания в доме находились 57-летняя женщина, её 76-летний супруг и их 14-летняя внучка. Вероятной причиной пожара названо замыкание электропроводки. Очаг возгорания зафиксирован на веранде дома, предварительно, в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель.





В ходе ликвидации пожара были найдены тела женщины, её супруга и внучки с признаками отравления угарным газом. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".