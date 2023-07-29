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29 июля, 05:30

Семейная пара и их внучка погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

<p>Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/krksledkom/3667" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krksledkom</a></p>

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Обложка © t.me / krksledkom

В результате пожара в частном доме в Дзержинском районе Красноярского края погибли семейная пара и их несовершеннолетняя внучка. Трагедия произошла в ночь на 29 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Фото © t.me / krksledkom

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Фото © t.me / krksledkom

По предварительным данным, в момент возгорания в доме находились 57-летняя женщина, её 76-летний супруг и их 14-летняя внучка. Вероятной причиной пожара названо замыкание электропроводки. Очаг возгорания зафиксирован на веранде дома, предварительно, в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель.

  • Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Фото © t.me / krksledkom
    Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Фото © t.me / krksledkom
  • Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Фото © t.me / krksledkom
    Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Фото © t.me / krksledkom

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Фото © t.me / krksledkom

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В ходе ликвидации пожара были найдены тела женщины, её супруга и внучки с признаками отравления угарным газом. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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Иван Косицын
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