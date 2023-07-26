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26 июля, 06:08

На Кубани горел склад винзавода

МЧС: Пожар на складе винзавода произошёл в Краснодарском крае

<p>Сотрудники МЧС тушат пожар на складе винзавода на Кубани. Обложка © <a href="https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5068439" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю</a></p>

Сотрудники МЧС тушат пожар на складе винзавода на Кубани. Обложка © Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошёл на складе винзавода в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Пожар на складе винзавода произошёл в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, огонь разгорелся на складе готовой продукции в посёлке Сенной Темрюкского района Кубани и из-за высокой горючести начал быстро распространяться по зданию. Сначала горение происходило на площади 300 квадратных метров, однако в скором времени увеличилось в несколько раз.

К счастью, к 5:46 утра по местному времени пожар удалось локализовать на площади 900 "квадратов", а затем и ликвидировать открытое горение. К тушению были привлечены 65 человек и 17 единиц техники.

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Ранее под Ростовом-на-Дону загорелся склад с макулатурой. Как сообщили в МЧС, площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров, возгоранию был присвоен ранг № 3. В небе над местом ЧП и за много километров от него виднелись огромные клубы чёрного дыма.

Николь Вербер
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