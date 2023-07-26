На Кубани горел склад винзавода

Пожар произошёл на складе винзавода в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Пожар на складе винзавода произошёл в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, огонь разгорелся на складе готовой продукции в посёлке Сенной Темрюкского района Кубани и из-за высокой горючести начал быстро распространяться по зданию. Сначала горение происходило на площади 300 квадратных метров, однако в скором времени увеличилось в несколько раз.

К счастью, к 5:46 утра по местному времени пожар удалось локализовать на площади 900 "квадратов", а затем и ликвидировать открытое горение. К тушению были привлечены 65 человек и 17 единиц техники.