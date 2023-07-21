Клубы чёрного дыма заслонили небо над Ростовом-на-Дону из-за разрушительного пожара
Склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2,5 тысячи квадратов
Пожар в городе Аксае под Ростовом-на-Дону. Обложка © T.me / rostovnovostii
Склад с макулатурой по улице Пороховая Балка в городе Аксае под Ростовом-на-Дону горит на площади до 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгоранию присвоен ранг № 3.
Пожар в городе Аксае под Ростовом-на-Дону. Видео © T.me / rostovnovostii
"В 18:00 увеличена площадь пожара до 2500 кв. м. К тушению привлечены от РСЧС 65 человек, 22 ед. техники, от МЧС 51 человек, 14 ед. техники", — сказано в сообщении управления.
Над местом пожара в небо вздымаются огромные клубы чёрного дыма, которые видно со всех частей города. Жители делятся устрашающими кадрами в Сети.
Ранее утром крупный пожар произошёл в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве. В результате пострадали шесть человек, среди которых есть трое детей. Лайф показывал, как пожарные смогли спасти из огня семимесячную девочку. Малышка находилась над самым эпицентром огня.