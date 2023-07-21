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21 июля, 15:28

Клубы чёрного дыма заслонили небо над Ростовом-на-Дону из-за разрушительного пожара

Склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2,5 тысячи квадратов

<p>Пожар в городе Аксае под Ростовом-на-Дону. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/rostovnovostii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rostovnovostii</a></p>

Пожар в городе Аксае под Ростовом-на-Дону. Обложка © T.me / rostovnovostii

Склад с макулатурой по улице Пороховая Балка в городе Аксае под Ростовом-на-Дону горит на площади до 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгоранию присвоен ранг № 3.

Пожар в городе Аксае под Ростовом-на-Дону. Видео © T.me / rostovnovostii

"В 18:00 увеличена площадь пожара до 2500 кв. м. К тушению привлечены от РСЧС 65 человек, 22 ед. техники, от МЧС 51 человек, 14 ед. техники", — сказано в сообщении управления.

Над местом пожара в небо вздымаются огромные клубы чёрного дыма, которые видно со всех частей города. Жители делятся устрашающими кадрами в Сети.

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Андрей Бражников
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