Лайф публикует видео героического спасения жильца из пожара в доме на севере Москвы
Пожарные спасли ещё одного жильца из горящего дома на Дмитровском шоссе в Москве
Момент спасения ещё одного жильца многоэтажного дома на севере Москвы попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOТ.
Пожарные спасли ещё одного жильца из горящего дома на Дмитровском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы сняли, как отважные пожарные вытаскивают мужчину в одном белье из окна горящей квартиры. В ожидании помощи спасателей ему пришлось почти полностью вылезти за оконную раму, чтобы не задохнуться от едкого дыма. В итоге москвича удалось спасти и перекинуть на пожарную автолестницу. На кадрах в этот момент слышатся восторженные крики, аплодисменты и даже громкие сигналы проезжающих мимо машин.
Напомним, крупный пожар произошёл в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе. Известно о шестерых пострадавших, среди которых есть трое детей. Лайф показывал, как пожарные смогли спасти из огня семимесячную девочку. Малышка находилась над самым эпицентром огня.
Telegram / SHOT