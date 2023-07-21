Лайф публикует видео героического спасения жильца из пожара в доме на севере Москвы

Очевидцы сняли, как отважные пожарные вытаскивают мужчину в одном белье из окна горящей квартиры. В ожидании помощи спасателей ему пришлось почти полностью вылезти за оконную раму, чтобы не задохнуться от едкого дыма. В итоге москвича удалось спасти и перекинуть на пожарную автолестницу. На кадрах в этот момент слышатся восторженные крики, аплодисменты и даже громкие сигналы проезжающих мимо машин.