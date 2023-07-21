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21 июля, 08:23

Лайф публикует видео героического спасения жильца из пожара в доме на севере Москвы

Пожарные спасли ещё одного жильца из горящего дома на Дмитровском шоссе в Москве

Момент спасения ещё одного жильца многоэтажного дома на севере Москвы попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOТ.

Пожарные спасли ещё одного жильца из горящего дома на Дмитровском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы сняли, как отважные пожарные вытаскивают мужчину в одном белье из окна горящей квартиры. В ожидании помощи спасателей ему пришлось почти полностью вылезти за оконную раму, чтобы не задохнуться от едкого дыма. В итоге москвича удалось спасти и перекинуть на пожарную автолестницу. На кадрах в этот момент слышатся восторженные крики, аплодисменты и даже громкие сигналы проезжающих мимо машин.

Напомним, крупный пожар произошёл в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе. Известно о шестерых пострадавших, среди которых есть трое детей. Лайф показывал, как пожарные смогли спасти из огня семимесячную девочку. Малышка находилась над самым эпицентром огня.

Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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