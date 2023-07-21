Семимесячную девочку чудом спасли из пожара на севере Москвы

В Москве произошёл крупный пожар в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе. В результате инцидента пострадали не менее шести человек, в том числе трое детей. При этом пожарные смогли спасти из огня семимесячную девочку, сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, ребёнка вынесли из объятой пламенем квартиры спустя час после начала пожара. Малышка находилась над его эпицентром. Спасатель вынес девочку на руках и передал врачам. Она жива, но сильно надышалась угарным газом. Мать едет с ней в больницу.