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21 июля, 07:57

Семимесячную девочку чудом спасли из пожара на севере Москвы

В Москве произошёл крупный пожар в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе

В Москве произошёл крупный пожар в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе. В результате инцидента пострадали не менее шести человек, в том числе трое детей. При этом пожарные смогли спасти из огня семимесячную девочку, сообщает SHOT.

Пожар в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, ребёнка вынесли из объятой пламенем квартиры спустя час после начала пожара. Малышка находилась над его эпицентром. Спасатель вынес девочку на руках и передал врачам. Она жива, но сильно надышалась угарным газом. Мать едет с ней в больницу.

Эвакуация и тушение пожара продолжаются. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Ранее пожар произошёл в Угрешских банях на юго-востоке Москвы. Для его тушения привлекались авиация и катер. Пламя бушевало на территории в 500 квадратных метров.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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