Спасатели привлекли авиацию и катер для тушения Угрешских бань в Москве

Для тушения пожара, который вспыхнул в Угрешских банях на юго-востоке Москвы, привлечены авиация и катер. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России, сейчас пламя бушует на территории в 500 кв. метров.

Спасатели привлекли авиацию и катер для тушения пожара в Угрешских банях на юго-востоке Москвы. Видео © t.me / МЧС России

"Московские огнеборцы нарастили группировку сил и средств для ликвидации пожара, применив авиацию и катер для обеспечения забора воды вертолётом", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России и добавили, что пожару присвоен второй ранг сложности.

Угрешские бани — это комплекс из отдельных двухэтажных деревянных теремов, которые выглядят как охотничьи и рыбацкие домики.