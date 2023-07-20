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19 июля, 21:35

Спасатели привлекли авиацию и катер для тушения Угрешских бань в Москве

МЧС: Для тушения пожара в столичных Угрешских банях привлечены катер и авиация

<p>Спасатели ликвидируют пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/10080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Спасатели ликвидируют пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы. Обложка © t.me / МЧС России

Для тушения пожара, который вспыхнул в Угрешских банях на юго-востоке Москвы, привлечены авиация и катер. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России, сейчас пламя бушует на территории в 500 кв. метров.

Спасатели привлекли авиацию и катер для тушения пожара в Угрешских банях на юго-востоке Москвы. Видео © t.me / МЧС России

"Московские огнеборцы нарастили группировку сил и средств для ликвидации пожара, применив авиацию и катер для обеспечения забора воды вертолётом", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России и добавили, что пожару присвоен второй ранг сложности.

Угрешские бани — это комплекс из отдельных двухэтажных деревянных теремов, которые выглядят как охотничьи и рыбацкие домики.

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Напомним, что пожар в банном комплексе на Угрешской улице произошёл вчера вечером. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Анатолий Симоненко
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