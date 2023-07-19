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19 июля, 20:30
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На юго-востоке Москвы горят Угрешские бани

В Москве произошел пожар в банном комплексе на Угрешской улице

В нежилом здании на улице Угрешской в Москве произошёл пожар. По данным источника Лайфа, пламя охватило Угрешские бани.

Угрешские бани горят на юго-востоке Москвы. Видео © LIFE

"19 июля 2023 года в 22:09 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по ул. Угрешской, д. 2Б, стр. 2. По прибытии пожарных происходит загорание двухэтажного нежилого строения", — уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. Судя по видео, площадь пожара составляет несколько сотен квадратных метров. По данным МЧС, людей в здании нет. Сейчас проводятся работы по ликвидации огня.

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LIFE

Оксана Попова
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