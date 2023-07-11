На юге Москвы загорелся фитнес-клуб

В Москве произошёл пожар в фитнес-клубе DDX Fitness на Новоясеневском проспекте. Всех посетителей эвакуировали из помещения. Об этом сообщает SHOT.

В Москве в торговом центре "Форт" произошёл пожар в фитнес-клубе. Видео © Telegram / SHOT

Речь идёт о заведении в торговом центре "Форт" в районе Ясенево. Инцидент произошёл на третьем этаже, густой дым идёт из раздевалок и тренажёрного зала. На место происшествия выехали экстренные службы.