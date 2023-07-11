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11 июля, 10:11

На юге Москвы загорелся фитнес-клуб

В Москве произошёл пожар в фитнес-клубе на Новоясеневском проспекте

В Москве произошёл пожар в фитнес-клубе DDX Fitness на Новоясеневском проспекте. Всех посетителей эвакуировали из помещения. Об этом сообщает SHOT.

В Москве в торговом центре "Форт" произошёл пожар в фитнес-клубе. Видео © Telegram / SHOT

Речь идёт о заведении в торговом центре "Форт" в районе Ясенево. Инцидент произошёл на третьем этаже, густой дым идёт из раздевалок и тренажёрного зала. На место происшествия выехали экстренные службы.

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб человек, шестеро пострадали

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб человек, шестеро пострадали

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве в автосервисе сдетонировал газовый баллон. После этого здание охватило мощное пламя.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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