Регион

Уведомления отключены

10 июля, 22:27

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб человек, шестеро пострадали

<p>Пожарные возле горящего дома в Нижнем Новгороде. Обложка © <a href="https://52.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5058105#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Нижегородской области</a></p>

Пожарные возле горящего дома в Нижнем Новгороде. Обложка © ГУ МЧС по Нижегородской области

Многоквартирный дом загорелся в Нижнем Новгороде, погиб один человек, ещё шестеро пострадали. Как сообщили в управлении МЧС по региону, среди них пятеро детей.

Всех доставили в лечебные учреждения города. Всё произошло на улице Бекетова в Советском районе. Спасатели эвакуировали из дома десять человек. Для тушения привлекались 80 человек и 24 единицы техники.

Автосервис на юге Москвы охватил мощный пожар после взрыва

Автосервис на юге Москвы охватил мощный пожар после взрыва

Ранее Лайф писал, что в результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы погиб человек. Из-за дыма люди в здании оказались буквально заблокированы.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров