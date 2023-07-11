В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб человек, шестеро пострадали
Пожарные возле горящего дома в Нижнем Новгороде. Обложка © ГУ МЧС по Нижегородской области
Многоквартирный дом загорелся в Нижнем Новгороде, погиб один человек, ещё шестеро пострадали. Как сообщили в управлении МЧС по региону, среди них пятеро детей.
Всех доставили в лечебные учреждения города. Всё произошло на улице Бекетова в Советском районе. Спасатели эвакуировали из дома десять человек. Для тушения привлекались 80 человек и 24 единицы техники.
Ранее Лайф писал, что в результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы погиб человек. Из-за дыма люди в здании оказались буквально заблокированы.