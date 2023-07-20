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20 июля, 09:21
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Электроподстанцию в Сочи охватил мощный пожар

Электроподстанция загорелась в Сочи

Электроподстанция загорелась в Сочи у трассы в районе села Казачий Брод. Как сообщили SHOT очевидцы, на место ЧП едут представители экстренных служб города.

Электроподстанция загорелась в Сочи. Видео © SHOT

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Над объектом поднимается столб густого чёрного дыма. Местные жители и туристы говорят, что горит "эпично". О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы ликвидирован

Пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы ликвидирован

Ранее пожар произошёл в банном комплексе на Угрешской улице в Москве. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. Для тушения пожара были привлечены авиация и катер. Пламя бушевало на территории в 500 кв. метров.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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