Электроподстанцию в Сочи охватил мощный пожар
Электроподстанция загорелась в Сочи
Электроподстанция загорелась в Сочи у трассы в районе села Казачий Брод. Как сообщили SHOT очевидцы, на место ЧП едут представители экстренных служб города.
Электроподстанция загорелась в Сочи. Видео © SHOT
В настоящее время причины возгорания неизвестны. Над объектом поднимается столб густого чёрного дыма. Местные жители и туристы говорят, что горит "эпично". О пострадавших в результате пожара не сообщается.
Ранее пожар произошёл в банном комплексе на Угрешской улице в Москве. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. Для тушения пожара были привлечены авиация и катер. Пламя бушевало на территории в 500 кв. метров.