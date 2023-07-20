Электроподстанцию в Сочи охватил мощный пожар

Электроподстанция загорелась в Сочи у трассы в районе села Казачий Брод. Как сообщили SHOT очевидцы, на место ЧП едут представители экстренных служб города.

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Над объектом поднимается столб густого чёрного дыма. Местные жители и туристы говорят, что горит "эпично". О пострадавших в результате пожара не сообщается.