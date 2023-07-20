Пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы ликвидирован

Спасателям удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший на территории столичных Угрешских бань. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

Напомним, что пожар в банном комплексе на Угрешской улице произошёл вчера вечером. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. Для тушения пожара были привлечены авиация и катер. Пламя бушевало на территории в 500 кв. метров.