Пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы ликвидирован
МЧС: Пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован
Спасателям удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший на территории столичных Угрешских бань. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.
"Принятыми мерами пожар был полностью ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями в 01:54", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.
Напомним, что пожар в банном комплексе на Угрешской улице произошёл вчера вечером. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. Для тушения пожара были привлечены авиация и катер. Пламя бушевало на территории в 500 кв. метров.
t.me / МЧС России