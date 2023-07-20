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20 июля, 00:06

Пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы ликвидирован

МЧС: Пожар в Угрешских банях на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован

Спасателям удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший на территории столичных Угрешских бань. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

"Принятыми мерами пожар был полностью ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями в 01:54", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

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Мощный пожар на свалке под Астраханью перекинулся на соседние здания

Напомним, что пожар в банном комплексе на Угрешской улице произошёл вчера вечером. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. Для тушения пожара были привлечены авиация и катер. Пламя бушевало на территории в 500 кв. метров.

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t.me / МЧС России

Анатолий Симоненко
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