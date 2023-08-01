На месте утечки ядовитых веществ в Москве нашли ещё 17 контейнеров

На месте утечки ядовитых веществ в районе Алтуфьевского шоссе оказалось значительно больше контейнеров с токсичным содержимым, чем предполагалось ранее. Если прежде было известно о шести ёмкостях, то сейчас с места сообщают о том, что были найдены ещё 17, но они закрыты и полны, сообщил Mash.

Станция по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе в Москве. Видео © t.me / Mash

Окрестности вокруг сортировочной станции, где случилась утечка хлора, залиты деактивирующей химическую реакцию пеной. Первый замер, проведённый ранее, показал превышение содержания хлористого водорода в воздухе в 40 раз. После того как контейнеры разобрали, был проведён повторный замер, который показал уже менее пугающий результат — трёхкратное превышение содержания ядовитых веществ в воздухе.