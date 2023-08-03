Взрыв произошёл возле АЗС у села Ачкасово в Подмосковье

Взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев. Над селом поднимается огромный столб дыма. Других подробностей пока нет, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал, как жители СНТ в Подмосковье приняли взрыв дрона-камикадзе за обрушение дома. Местные рассказали, что взрыв был такой силы, что на пол рухнуло всё, что висело на стенах, а в одном доме даже перекосилась печь.