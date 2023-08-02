Жители СНТ в Подмосковье приняли взрыв дрона-камикадзе за обрушение дома

По меньшей мере пять домов в СНТ "Арабеск" Наро-Фоминского района Московской области были повреждены из-за падения дрона-камикадзе. Местные жители рассказали, что взрыв был такой силы, что на пол рухнуло всё, что висело на стенах, а в одном доме даже перекосилась печь. С местными жителями пообщался SHOT.