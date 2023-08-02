Жители СНТ в Подмосковье приняли взрыв дрона-камикадзе за обрушение дома
По меньшей мере пять домов в СНТ "Арабеск" Наро-Фоминского района Московской области были повреждены из-за падения дрона-камикадзе. Местные жители рассказали, что взрыв был такой силы, что на пол рухнуло всё, что висело на стенах, а в одном доме даже перекосилась печь. С местными жителями пообщался SHOT.
Местные жители рассказывают о последствия падения беспилотника-камиказде в подмосковном СНТ "Арабеск". Видео © t.me / SHOT
"Я думала, дом рушится полностью! Боялась, не спущусь с третьего этажа!", — рассказывает местная жительница.
Часть осколков застряла в стенах жилых домов и заборах. Некоторые из местных уже успели поменять крышу из-за того, что один из осколков оставил дыру в кровле.
Напомним, ночью 1 августа два дрона были ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Обломки упали в лесу. Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, он потерпел крушение на территории бизнес-центра "Москва-Сити". Позже появилась видеозапись с перехватом беспилотника системами ПВО.
t.me / SHOT