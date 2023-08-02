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2 августа, 16:00

Камеры засняли момент "огненного" перехвата дрона-камикадзе в небе над Подмосковьем

Появилось видео с места падения дрона-камикадзе в Подмосковье

<p>Момент перехвата дрона-камикадзе в небе над Подмосковьем. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55054" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Момент перехвата дрона-камикадзе в небе над Подмосковьем. Фото © t.me / SHOT

Появились кадры с места падения обломков сбитого средствами ПВО беспилотника-камикадзе во время ночной атаки на Московскую область 1 августа. Также камеры засняли сам момент перехвата объекта в небе. Видео публикует SHOТ.

Момент падения сбитого беспилотника в Подмосковье и последствия ЧП. Видео © t.me / SHOT

Остатки дрона рухнули около Иневки в Наро-Фоминском районе. Повреждены стволы деревьев, некоторые перерубило пополам, в одном из домов СНТ "Арабеск" треснули стёкла, пробит забор, пострадавших нет.

Обломки беспилотника в Подмосковье. Фото © t.me / SHOT

Обломки беспилотника в Подмосковье. Фото © t.me / SHOT

Обломки беспилотника в Подмосковье. Фото © t.me / SHOT

Обломки беспилотника в Подмосковье. Фото © t.me / SHOT

На земле в траве разбросаны искорёженные части корпуса беспилотника, небольшие участки обуглены. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

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Напомним, ночью 1 августа два дрона были ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Обломки упали в лесу. Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, он потерпел крушение на территории бизнес-центра "Москва-Сити".

Татьяна Миссуми
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