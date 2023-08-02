Камеры засняли момент "огненного" перехвата дрона-камикадзе в небе над Подмосковьем
Появилось видео с места падения дрона-камикадзе в Подмосковье
Момент перехвата дрона-камикадзе в небе над Подмосковьем. Фото © t.me / SHOT
Появились кадры с места падения обломков сбитого средствами ПВО беспилотника-камикадзе во время ночной атаки на Московскую область 1 августа. Также камеры засняли сам момент перехвата объекта в небе. Видео публикует SHOТ.
Момент падения сбитого беспилотника в Подмосковье и последствия ЧП. Видео © t.me / SHOT
Остатки дрона рухнули около Иневки в Наро-Фоминском районе. Повреждены стволы деревьев, некоторые перерубило пополам, в одном из домов СНТ "Арабеск" треснули стёкла, пробит забор, пострадавших нет.
На земле в траве разбросаны искорёженные части корпуса беспилотника, небольшие участки обуглены. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
Напомним, ночью 1 августа два дрона были ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Обломки упали в лесу. Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, он потерпел крушение на территории бизнес-центра "Москва-Сити".