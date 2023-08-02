Камеры засняли момент "огненного" перехвата дрона-камикадзе в небе над Подмосковьем

Появились кадры с места падения обломков сбитого средствами ПВО беспилотника-камикадзе во время ночной атаки на Московскую область 1 августа. Также камеры засняли сам момент перехвата объекта в небе. Видео публикует SHOТ.

Момент падения сбитого беспилотника в Подмосковье и последствия ЧП. Видео © t.me / SHOT

Остатки дрона рухнули около Иневки в Наро-Фоминском районе. Повреждены стволы деревьев, некоторые перерубило пополам, в одном из домов СНТ "Арабеск" треснули стёкла, пробит забор, пострадавших нет.

Обломки беспилотника в Подмосковье. Фото © t.me / SHOT

Обломки беспилотника в Подмосковье. Фото © t.me / SHOT