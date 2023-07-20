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20 июля, 07:02

Украинский FPV-дрон неудачно атаковал сотовую вышку в Брянской области

Украинский беспилотник попытался атаковать вышку сотовой связи в приграничном посёлке Чернозёмный Городок Брянской области. По данным SHOT, FPV-дрон с подвешенным снарядом врезался в цель, однако не взорвался и рухнул на землю.

Аппарат уже обезвредили и изъяли. Пострадавших и разрушений нет.

Девочка погибла в результате атаки украинского беспилотника в Крыму

Девочка погибла в результате атаки украинского беспилотника в Крыму

Ранее два неизвестных беспилотника нашли в Московской области. Первый дрон рухнул на участок дома недалеко от промзоны в Люберцах, а второй нашли на дороге недалеко от Домодедово. Аппараты взяли на экспертизу.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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