Украинский FPV-дрон неудачно атаковал сотовую вышку в Брянской области

Украинский беспилотник попытался атаковать вышку сотовой связи в приграничном посёлке Чернозёмный Городок Брянской области. По данным SHOT , FPV-дрон с подвешенным снарядом врезался в цель, однако не взорвался и рухнул на землю.

Аппарат уже обезвредили и изъяли. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее два неизвестных беспилотника нашли в Московской области. Первый дрон рухнул на участок дома недалеко от промзоны в Люберцах, а второй нашли на дороге недалеко от Домодедово. Аппараты взяли на экспертизу.