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1 августа, 07:58

Попавший в башню "Москвы-Сити" беспилотник не повредил её несущих конструкций

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В бизнес-центре "Москва-Сити" несущие конструкции башни "IQ-квартал", куда прилетел беспилотник, не получили повреждений. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причинённый ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены", — отметил собеседник агентства.

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Напомним, сегодня при попытке пролёта в Москву силами ПВО было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню "Москвы-Сити", которая была повреждена при атаке 30 июля. Пострадавших нет. По данным Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один подавлен средствами РЭБ. Он потерпел крушение на территории "Москвы-Сити".

Татьяна Миссуми
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