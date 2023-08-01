Попавший в башню "Москвы-Сити" беспилотник не повредил её несущих конструкций
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В бизнес-центре "Москва-Сити" несущие конструкции башни "IQ-квартал", куда прилетел беспилотник, не получили повреждений. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.
"На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причинённый ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены", — отметил собеседник агентства.
Напомним, сегодня при попытке пролёта в Москву силами ПВО было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню "Москвы-Сити", которая была повреждена при атаке 30 июля. Пострадавших нет. По данным Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один подавлен средствами РЭБ. Он потерпел крушение на территории "Москвы-Сити".