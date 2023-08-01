Попавший в башню "Москвы-Сити" беспилотник не повредил её несущих конструкций

В бизнес-центре "Москва-Сити" несущие конструкции башни "IQ-квартал", куда прилетел беспилотник, не получили повреждений. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причинённый ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены", — отметил собеседник агентства.