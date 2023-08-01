Власти Киева совершают атаки беспилотниками на Москву, потому что им важна медийность, а террористическая деятельность уже стала сутью украинского государства. Об этом рассказал политолог Александр Дудчак, комментируя удары дронами по зданиям в российской столице и кораблям Черноморского флота.

"Украина действительно действует, как верно замечали ранее, как ИГИЛ*, запрещённое в России. Что касается выбора целей. Хорошо, что это офисное здание, где ночью нет сотрудников. Это всё-таки лучше, чем жилые дома, где люди спали бы и получили такой "подарок", — сообщил политэксперт в беседе с RT.

Дудчак подчеркнул, что Киев своими террористическими действиями пытается добиться именно медийного эффекта, рассчитывая на символизм терактов и то, что их можно будет как следует "разогнать" в Сети. При этом своими стараниями запугать россиян власти Украины добиваются обратного: народ становится лишь сплочённей. Хотя, конечно, ничего хорошего в том, что украинские БПЛА долетают до центра Москвы, нет. Тем больше поводов "сильнее душить нацистов", заключил Дудчак.

С ним согласен и Кирилл Котов, член экспертного клуба "Дигория" и член Общественной палаты Ленинского округа. Он заявил, что разовые атаки украинских дронов по Москве совершаются из стремления угодить потребителям такого контента, другой практической пользы эти действия не дают.

"Украина не получает военной пользы от таких террористических актов, их суть находится в плоскости организации гибридных войн и информационно-психологических атак. Не более того", — рассказал Котов в беседе с РИАМО.

Фактическими же последствиями действий украинских властей, которые всеми силами стараются добиться эскалации конфликта, станет сокращение количества поставленной Киеву западной техники. С последним поможет Армия России, подытожил эксперт клуба "Дигория".