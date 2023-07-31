Шойгу: Поставляемое Киеву оружие лишь затягивает конфликт, не приводя к успехам на поле боя

Западное оружие, которое передаётся Украине, не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании с руководящим составом ВC страны.

Министр также отметил, что российские войска только за два дня — 26 и 27 июля — в районе населённого пункта Работино уничтожили более 400 бойцов ВСУ. Также украинские войска потеряли 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк, из них три немецких Leopard и 32 боевые бронированные машины.