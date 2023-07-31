Шойгу: Поставляемое Киеву оружие лишь затягивает конфликт, не приводя к успехам на поле боя
Шойгу: Поставляемое Украине западное оружие не приводит к успехам на поле боя
Западное оружие, которое передаётся Украине, не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании с руководящим составом ВC страны.
Министр также отметил, что российские войска только за два дня — 26 и 27 июля — в районе населённого пункта Работино уничтожили более 400 бойцов ВСУ. Также украинские войска потеряли 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк, из них три немецких Leopard и 32 боевые бронированные машины.
Также Шойгу в ходе совещания заявил, что Вооружённые силы Украины всего за месяц потеряли 20,8 тысячи человек. По его данным, войска Незалежной лишились 2227 единиц различного вооружения. В их числе десять танков Leopard, 11 БМП Bradley, 40 американских артсистем М777 и 50 САУ из разных стран.
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