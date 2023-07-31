Шойгу рассказал, какие огромные потери ВСУ понесли всего за месяц
Шойгу: Потери ВСУ за месяц составили более 20,8 тысячи военных
Вооружённые силы Украины всего за месяц потеряли 20,8 тысячи человек. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.
"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека", — заявил Шойгу.
По его данным, также войска Украины лишились 2227 единиц различного вооружения. В их числе десять танков Leopard, 11 американских бронемашин Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из разных стран.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания, которые власти Украины давали относительно прорыва к Азовскому морю, разбились, столкнувшись с первой линией обороны РФ.
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