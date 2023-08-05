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5 августа, 18:23

Опубликованы фото того, что осталось от сгоревшего в Москве Lamborghini

<p>Сгоревший в центре Москвы Lamborghini. Фото © SHOT</p>

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini. Фото © SHOT

От спорткара Lamborghini Huracan, который вечером 5 августа загорелся в центре Москвы, остались только капот и передние колёса. Вся остальная часть автомобиля, стоимость которого составляет около 20 миллионов рублей, превратилась в металлолом, залитый расплавленным пластиком. Фото с последствиями пожара публикует SHOT.

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini. Фото © SHOT

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini. Фото © SHOT

Сначала у спорткара загорелся двигатель, а потом пламя охватило салон. Во время огненной поездки на спорткаре парня успели предупредить — он выпрыгнул из-за руля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini. Фото © SHOT

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini. Фото © SHOT

По данным Mash, сгоревший спорткар был куплен недавно. На учёт его поставили 15 июля.

Опубликовано видео с моментом, когда Lamborghini загорелся в центре Москвы

Опубликовано видео с моментом, когда Lamborghini загорелся в центре Москвы

Как сообщал Лайф, тушить спорткар пришлось профессиональным пожарным. Дым было видно за пару километров.

Андрей Григорьев
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