Опубликованы фото того, что осталось от сгоревшего в Москве Lamborghini

От спорткара Lamborghini Huracan, который вечером 5 августа загорелся в центре Москвы, остались только капот и передние колёса. Вся остальная часть автомобиля, стоимость которого составляет около 20 миллионов рублей, превратилась в металлолом, залитый расплавленным пластиком. Фото с последствиями пожара публикует SHOT.

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini. Фото © SHOT

Сначала у спорткара загорелся двигатель, а потом пламя охватило салон. Во время огненной поездки на спорткаре парня успели предупредить — он выпрыгнул из-за руля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini. Фото © SHOT

По данным Mash, сгоревший спорткар был куплен недавно. На учёт его поставили 15 июля.