В центре Москвы загорелся спорткар Lamborghini

На них видно, что у элитного спорткара полыхает салон и отсек двигателя, а прибывшие на место пожарные ликвидируют огонь. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно. Как отмечает SHOT, дым от пожара виден за несколько километров