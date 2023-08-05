Регион

Уведомления отключены

5 августа, 17:38

В центре Москвы загорелся спорткар Lamborghini

Синий автомобиль Lamborghini загорелся на Хилковом переулке в центре Москвы. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал Mash.

В центре Москвы загорелся спорткар Lamborghini. Видео © Telegram / Mash

На них видно, что у элитного спорткара полыхает салон и отсек двигателя, а прибывшие на место пожарные ликвидируют огонь. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно. Как отмечает SHOT, дым от пожара виден за несколько километров

Два человека пострадали в результате "огненной" аварии на юго-востоке Москвы

Два человека пострадали в результате "огненной" аварии на юго-востоке Москвы

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца мужчину, который бросил гранату в элитный спорткар Jaguar у Москва-сити. Также Лайф публиковал момент подрыва автомобиля попал на видео.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров