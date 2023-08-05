В центре Москвы загорелся спорткар Lamborghini
Синий автомобиль Lamborghini загорелся на Хилковом переулке в центре Москвы. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал Mash.
В центре Москвы загорелся спорткар Lamborghini. Видео © Telegram / Mash
На них видно, что у элитного спорткара полыхает салон и отсек двигателя, а прибывшие на место пожарные ликвидируют огонь. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно. Как отмечает SHOT, дым от пожара виден за несколько километров
Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца мужчину, который бросил гранату в элитный спорткар Jaguar у Москва-сити. Также Лайф публиковал момент подрыва автомобиля попал на видео.
Кадр из видео Telegram / Mash