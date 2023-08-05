Опубликовано видео с моментом, когда Lamborghini загорелся в центре Москвы
Момент, когда спорткар Lamborghini загорелся сегодня в Хилковом переулке в центре Москвы, попал на видео, его публикует SHOT. О том, что из-под капота автомобиля вырываются языки пламени, водитель узнал от стоящих на обочине.
Момент возгорания Lamborghini в центре Москвы. Видео © SHOT
"Стой! У тебя горит машина. Выходи, горит!" — сказал мужчина водителю, и тот вышел растерянный.
В тот момент под капотом уже раздавались слабые хлопки. Вскоре огонь распространился по машине, применение огнетушителя уже оказалось бесполезным.
Как сообщал Лайф, тушить спорткар пришлось уже профессиональным пожарным. Дым было видно за пару километров.
SHOT