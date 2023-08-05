Опубликовано видео с моментом, когда Lamborghini загорелся в центре Москвы

Момент, когда спорткар Lamborghini загорелся сегодня в Хилковом переулке в центре Москвы, попал на видео, его публикует SHOT. О том, что из-под капота автомобиля вырываются языки пламени, водитель узнал от стоящих на обочине.

Момент возгорания Lamborghini в центре Москвы. Видео © SHOT

"Стой! У тебя горит машина. Выходи, горит!" — сказал мужчина водителю, и тот вышел растерянный.

В тот момент под капотом уже раздавались слабые хлопки. Вскоре огонь распространился по машине, применение огнетушителя уже оказалось бесполезным.