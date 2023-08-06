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6 августа, 13:57

Склад с шелухой от семечек загорелся на двух тысячах квадратов на Кубани

ГУ МЧС: На Кубани пожар площадью 2000 кв. м охватил склад с шелухой от семечек

В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек. Инцидент произошёл в посёлке Кубанский Новопокровского района, сообщили в ГУ МЧС по региону. Kub Mash опубликовал видео с места происшествия.

Пожар в складском здании элеватора в посёлке Кубанский, где горит склад с шелухой от семечек. Видео © Telegram / Kub Mash

"В Новопокровском районе ликвидируют пожар в складском здании элеватора. Горит склад с шелухой от семечек в посёлке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара усложнена из-за сильного ветра и жаркой сухой погоды. Всего пламя тушат 78 человек. Для борьбы с огнём задействовано 16 единиц техники.

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Ранее Лайф писал о том, что в Московской области возле автоцентра Lada Яхрома произошёл крупный пожар. Столб дыма был виден за десятки километров.

Обложка ©

Telegram / Kub Mash

Илья Суриков
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