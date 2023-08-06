Склад с шелухой от семечек загорелся на двух тысячах квадратов на Кубани

В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек. Инцидент произошёл в посёлке Кубанский Новопокровского района, сообщили в ГУ МЧС по региону. Kub Mash опубликовал видео с места происшествия.

Пожар в складском здании элеватора в посёлке Кубанский, где горит склад с шелухой от семечек. Видео © Telegram / Kub Mash

"В Новопокровском районе ликвидируют пожар в складском здании элеватора. Горит склад с шелухой от семечек в посёлке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара усложнена из-за сильного ветра и жаркой сухой погоды. Всего пламя тушат 78 человек. Для борьбы с огнём задействовано 16 единиц техники.