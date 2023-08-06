Площадь пожара на фабрике спорттоваров "Леко" под Дмитровом выросла до 1000 кв. м

Площадь пожара на фабрике спортивных товаров "Леко", которая находится под Дмитровом в Подмосковье, возросла до 1000 квадратных метров. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар на фабрике спортивных товаров "Леко" под Дмитровом в Московской области. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

"Горит административное здание в посёлке Синьково. Площадь пожара — 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 68 человек, 14 единиц техники. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств и причин возгорания, они станут известны по результатам пожарно-технической экспертизы. В ведомстве добавили, что пожар начался примерно в 13 часов, есть угроза распространения огня на соседнее здание фабрики.