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6 августа, 12:00

Площадь пожара на фабрике спорттоваров "Леко" под Дмитровом выросла до 1000 кв. м

<p>Пожар на фабрике спортивных товаров "Леко" под Дмитровом в Московской области. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/mosoblproc/897" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Прокуратура Московской области</a></p>

Пожар на фабрике спортивных товаров "Леко" под Дмитровом в Московской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Площадь пожара на фабрике спортивных товаров "Леко", которая находится под Дмитровом в Подмосковье, возросла до 1000 квадратных метров. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар на фабрике спортивных товаров "Леко" под Дмитровом в Московской области. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

"Горит административное здание в посёлке Синьково. Площадь пожара — 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 68 человек, 14 единиц техники. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств и причин возгорания, они станут известны по результатам пожарно-технической экспертизы. В ведомстве добавили, что пожар начался примерно в 13 часов, есть угроза распространения огня на соседнее здание фабрики.

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Лайф ранее писал, что в Подмосковье на фабрике "Леко" начался сильный пожар. Предварительно, пострадавших нет. Изначально площадь возгорания составляла почти 500 квадратных метров.

Светлана Оперук
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