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6 августа, 08:13

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании университета в Донецке

ГУ МЧС по ДНР: Ликвидировано открытое горение в обстрелянном ВСУ здании ДонНУЭТ

<p>Ликвидация пожара в здании Донецкого университета экономики и торговли (ДонНУЭТ), попавшего под обстрел ВСУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_dnr/10429" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС ДНР</a></p>

Ликвидация пожара в здании Донецкого университета экономики и торговли (ДонНУЭТ), попавшего под обстрел ВСУ. Обложка © t.me / МЧС ДНР

Спасатели ликвидировали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли (ДонНУЭТ), который возник в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по ДНР.

"Открытое горение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского ликвидировано", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент проводится разбор и проливка конструкций.

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Напомним, ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов вечером 5 августа. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам. В результате атаки Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар, его локализовали сегодня утром. Кроме того, ночью ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.

Светлана Оперук
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