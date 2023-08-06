Пожарные ликвидировали открытое горение в здании университета в Донецке
ГУ МЧС по ДНР: Ликвидировано открытое горение в обстрелянном ВСУ здании ДонНУЭТ
Ликвидация пожара в здании Донецкого университета экономики и торговли (ДонНУЭТ), попавшего под обстрел ВСУ. Обложка © t.me / МЧС ДНР
Спасатели ликвидировали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли (ДонНУЭТ), который возник в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по ДНР.
"Открытое горение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского ликвидировано", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент проводится разбор и проливка конструкций.
Напомним, ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов вечером 5 августа. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам. В результате атаки Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар, его локализовали сегодня утром. Кроме того, ночью ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.