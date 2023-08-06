Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который произошёл после кассетного обстрела со стороны ВСУ, передаёт пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В Ворошиловском районе Донецка подразделения МЧС локализовали крупный пожар в здании университета", — указано в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли. Видео © t.me / МЧС ДНР

Для тушения пожара от МЧС России по ДНР были задействованы 19 единиц техники и 91 человек личного состава. Предварительно сообщается, что огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади — порядка трёх тысяч квадратных метров.