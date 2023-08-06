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6 августа, 03:27

Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета

ГУ МЧС: Пожар в здании Донецкого университета удалось локализовать

<p>Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_dnr/10422" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС ДНР</a></p>

Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли. Обложка © t.me / МЧС ДНР

Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который произошёл после кассетного обстрела со стороны ВСУ, передаёт пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В Ворошиловском районе Донецка подразделения МЧС локализовали крупный пожар в здании университета", — указано в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли. Видео © t.me / МЧС ДНР

Для тушения пожара от МЧС России по ДНР были задействованы 19 единиц техники и 91 человек личного состава. Предварительно сообщается, что огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади — порядка трёх тысяч квадратных метров.

ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Напомним, ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов вчера вечером. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм, атакованы оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. В результате атаки Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар.

Анатолий Симоненко
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