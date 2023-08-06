Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета
ГУ МЧС: Пожар в здании Донецкого университета удалось локализовать
Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли. Обложка © t.me / МЧС ДНР
Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который произошёл после кассетного обстрела со стороны ВСУ, передаёт пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В Ворошиловском районе Донецка подразделения МЧС локализовали крупный пожар в здании университета", — указано в сообщении.
Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли. Видео © t.me / МЧС ДНР
Для тушения пожара от МЧС России по ДНР были задействованы 19 единиц техники и 91 человек личного состава. Предварительно сообщается, что огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади — порядка трёх тысяч квадратных метров.
Напомним, ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов вчера вечером. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм, атакованы оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. В результате атаки Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар.