ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ совершили повторный обстрел Донецка боеприпасами кассетного типа, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

О том, что ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов, стало известно ранее. Было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм, атакованы оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. В результате атаки загорелся Донецкий национальный университет экономики и торговли.