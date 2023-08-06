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5 августа, 22:16

ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка кассетными боеприпасами со стороны ВСУ

ВСУ совершили повторный обстрел Донецка боеприпасами кассетного типа, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Населённый пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущен боеприпас кассетного типа", — сказано в сообщении.

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами автобус с пассажирами в Макеевке

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами автобус с пассажирами в Макеевке

О том, что ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов, стало известно ранее. Было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм, атакованы оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. В результате атаки загорелся Донецкий национальный университет экономики и торговли.

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t.me / "Типичный Донецк"

Анатолий Симоненко
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