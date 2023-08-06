ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка кассетными боеприпасами со стороны ВСУ
ВСУ совершили повторный обстрел Донецка боеприпасами кассетного типа, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Населённый пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущен боеприпас кассетного типа", — сказано в сообщении.
О том, что ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов, стало известно ранее. Было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм, атакованы оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. В результате атаки загорелся Донецкий национальный университет экономики и торговли.
t.me / "Типичный Донецк"