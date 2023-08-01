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1 августа, 14:52

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами автобус с пассажирами в Макеевке

Пассажирский автобус Макеевка – Ясиноватая в ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ, противник использовал кассетные боеприпасы. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава Администрации Макеевки Владислав Ключаров.

"Автобус № 34 следованием Макеевка – Ясиноватая попал под обстрел. Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами", — написал мэр.

Информация о пострадавших уточняется. Движение по данному маршруту было остановлено, предупредил Ключаров.

ВСУ ударили кассетными бомбами по городу в Запорожье, погиб человек

ВСУ ударили кассетными бомбами по городу в Запорожье, погиб человек

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Басань погибло три человека. Украинские войска ударили по продуктовому магазину, под завалами остался 12-летний ребёнок.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Ирина Фальке
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