ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами автобус с пассажирами в Макеевке

Пассажирский автобус Макеевка – Ясиноватая в ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ, противник использовал кассетные боеприпасы. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава Администрации Макеевки Владислав Ключаров.

"Автобус № 34 следованием Макеевка – Ясиноватая попал под обстрел. Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами", — написал мэр.

Информация о пострадавших уточняется. Движение по данному маршруту было остановлено, предупредил Ключаров.