ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами автобус с пассажирами в Макеевке
Пассажирский автобус Макеевка – Ясиноватая в ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ, противник использовал кассетные боеприпасы. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава Администрации Макеевки Владислав Ключаров.
"Автобус № 34 следованием Макеевка – Ясиноватая попал под обстрел. Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами", — написал мэр.
Информация о пострадавших уточняется. Движение по данному маршруту было остановлено, предупредил Ключаров.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Басань погибло три человека. Украинские войска ударили по продуктовому магазину, под завалами остался 12-летний ребёнок.
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