Ребёнок под завалами: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, убив трёх человек
Балицкий: ВСУ обстреляли село Басань в Запорожской области, трое погибли
Воронка, образовавшаяся после обстрела села Басань в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Украинские военные обстреляли село Басань в Запорожской области, в результате три человека погибли. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
ВСУ обстреляли село Басань в Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
"Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших: местные жители, гражданские", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, около 15 человек пострадали, они госпитализированы. Под завалами находится 12-летний ребёнок, на место трагедии сразу прибыли спасатели. Балицкий подчеркнул, что поддерживает связь со спасательными группами, и заверил, что пострадавшим окажут поддержку.
Ранее ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку Запорожской области, в результате погибла женщина. Помимо этого, оказалась повреждена газовая труба.