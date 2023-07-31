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31 июля, 17:40

Ребёнок под завалами: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, убив трёх человек

Балицкий: ВСУ обстреляли село Басань в Запорожской области, трое погибли

<p>Воронка, образовавшаяся после обстрела села Басань в Запорожской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/BalitskyEV/1427?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Балицкий Евгений</a></p>

Воронка, образовавшаяся после обстрела села Басань в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Украинские военные обстреляли село Басань в Запорожской области, в результате три человека погибли. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

ВСУ обстреляли село Басань в Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ обстреляли село Басань в Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

"Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших: местные жители, гражданские", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, около 15 человек пострадали, они госпитализированы. Под завалами находится 12-летний ребёнок, на место трагедии сразу прибыли спасатели. Балицкий подчеркнул, что поддерживает связь со спасательными группами, и заверил, что пострадавшим окажут поддержку.

Гладков: ВСУ обстреляли село Ржевка Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Ржевка Белгородской области

Ранее ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку Запорожской области, в результате погибла женщина. Помимо этого, оказалась повреждена газовая труба.

Никита Осипов
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