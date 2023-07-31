Ребёнок под завалами: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, убив трёх человек

Украинские военные обстреляли село Басань в Запорожской области, в результате три человека погибли. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

ВСУ обстреляли село Басань в Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

"Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших: местные жители, гражданские", — написал он в телеграм-канале.