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31 июля, 16:38

Гладков: ВСУ обстреляли село Ржевка Белгородской области

Под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины в Белгородской области попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стёкла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи", написал он в своём телеграм-канале.

По словам Гладкова, на место ЧП уже отправлены аварийные бригады и оперативные службы. Информация о том, к каким разрушениям привёл обстрел, уточняется.

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Напомним также, что ВСУ утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус. Погибло три человека, 11 пострадало.

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Telegram / Вячеслав Гладков

Андрей Григорьев
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