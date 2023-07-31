Гладков: ВСУ обстреляли село Ржевка Белгородской области
Под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины в Белгородской области попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стёкла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Гладкова, на место ЧП уже отправлены аварийные бригады и оперативные службы. Информация о том, к каким разрушениям привёл обстрел, уточняется.
Напомним также, что ВСУ утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус. Погибло три человека, 11 пострадало.
Telegram / Вячеслав Гладков