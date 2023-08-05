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5 августа, 19:39

ВСУ нанесли удар по центру Донецка кассетными боеприпасами

СЦКК: ВСУ нанесли удар по центру Донецка кассетными боеприпасами

Украинская армия обстреляла Донецк с применением запрещённых боеприпасов. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, атакованы оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы.

"Населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетные)", — сказано в сообщении.

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами автобус с пассажирами в Макеевке

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами автобус с пассажирами в Макеевке

Ранее ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку Запорожской области. В результате атаки погибла женщина, один человек пострадал.

Обложка ©

t.me / ЧП Донецк (архивное фото)

Оксана Попова
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