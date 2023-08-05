Донецкий университет экономики и торговли загорелся после обстрела ВСУ кассетными бомбами

Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар после обстрела ДНР кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Донецкий университет экономики и торговли (ДонНУЭТ) загорелся после обстрела ВСУ кассетными бомбами. Видео © t.me / "Типичный Донецк"

"В результате очередного обстрела Донецка горит здание первого корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы", — сказано в сообщении.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что огромное яркое пламя охватило крышу корпуса. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.