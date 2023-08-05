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5 августа, 19:52

Донецкий университет экономики и торговли загорелся после обстрела ВСУ кассетными бомбами

Здание университета экономики и торговли загорелось в центре Донецка после обстрела ВСУ

Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар после обстрела ДНР кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Донецкий университет экономики и торговли (ДонНУЭТ) загорелся после обстрела ВСУ кассетными бомбами. Видео © t.me / "Типичный Донецк"

"В результате очередного обстрела Донецка горит здание первого корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы", — сказано в сообщении.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что огромное яркое пламя охватило крышу корпуса. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

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О том, что ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов, стало известно ранее. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм, атакованы оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы.

Обложка ©

t.me / "Типичный Донецк"

Оксана Попова
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