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Регион
Опубликовано 6 августа 2023, 05:58
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Женщина погибла при обстреле Донецка ВСУ

Кулемзин: Женщина погибла во дворе дома в Донецке в результате обстрела ВСУ

Последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegram / ДНР онлайн

Последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegram / ДНР онлайн

Мирная жительница Куйбышевского района погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате варварского вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Гаджибекова во дворе собственного дома погибла женщина 1937 года рождения", — написал он.

Кроме того, Кулемзин сообщил, что ВСУ начали обстреливать посёлок Азотный. Уже есть пострадавшие.

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Напомним, ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов вечером 5 августа. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам. В результате атаки Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар, его локализовали сегодня утром. Кроме того, ночью ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.

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Евгения Колесникова
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