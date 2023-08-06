Женщина погибла при обстреле Донецка ВСУ

Мирная жительница Куйбышевского района погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате варварского вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Гаджибекова во дворе собственного дома погибла женщина 1937 года рождения", — написал он.