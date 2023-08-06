Женщина погибла при обстреле Донецка ВСУ
Кулемзин: Женщина погибла во дворе дома в Донецке в результате обстрела ВСУ
Последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegram / ДНР онлайн
Мирная жительница Куйбышевского района погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате варварского вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Гаджибекова во дворе собственного дома погибла женщина 1937 года рождения", — написал он.
Кроме того, Кулемзин сообщил, что ВСУ начали обстреливать посёлок Азотный. Уже есть пострадавшие.
Напомним, ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов вечером 5 августа. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам. В результате атаки Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар, его локализовали сегодня утром. Кроме того, ночью ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.