ВСУ атаковали школу в Курской области

Украинские войска обстреляли деревню Кулига в Курской области, есть повреждения. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.





"Деревня Кулига Рыльского района обстреляна со стороны Украины. В результате повреждены окна, кровли и фасады в трёх домовладениях", — написал он.

По словам губернатора, также повреждены три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. Старовойт заверил, что власти окажут помощь всем собственникам, которые понесли убытки в результате обстрела.