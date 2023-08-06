ВСУ атаковали школу в Курской области
Старовойт сообщил об обстреле деревни Кулиги в Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела в Кулиге Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Украинские войска обстреляли деревню Кулига в Курской области, есть повреждения. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Деревня Кулига Рыльского района обстреляна со стороны Украины. В результате повреждены окна, кровли и фасады в трёх домовладениях", — написал он.
По словам губернатора, также повреждены три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. Старовойт заверил, что власти окажут помощь всем собственникам, которые понесли убытки в результате обстрела.
Напомним, что накануне ВСУ обстреляли посёлок Тёткино под Курском. Тогда было зафиксировано десять прилётов. Старовойт публиковал фото с последствиями атаки.