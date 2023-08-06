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6 августа, 05:19

ВСУ атаковали школу в Курской области

Старовойт сообщил об обстреле деревни Кулиги в Курской области со стороны ВСУ

<p>Последствия обстрела в Кулиге Курской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3765" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела в Кулиге Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинские войска обстреляли деревню Кулига в Курской области, есть повреждения. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

  • Последствия обстрела в Кулиге Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела в Кулиге Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела в Кулиге Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела в Кулиге Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела в Кулиге Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Деревня Кулига Рыльского района обстреляна со стороны Украины. В результате повреждены окна, кровли и фасады в трёх домовладениях", — написал он.

По словам губернатора, также повреждены три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. Старовойт заверил, что власти окажут помощь всем собственникам, которые понесли убытки в результате обстрела.

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Напомним, что накануне ВСУ обстреляли посёлок Тёткино под Курском. Тогда было зафиксировано десять прилётов. Старовойт публиковал фото с последствиями атаки.

Светлана Оперук
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