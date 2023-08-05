ВСУ выпустили десять снарядов по посёлку в Курской области

Украинские военные сегодня вновь обстреляли посёлок Тёткино Курской области. На этот раз зафиксировано 10 прилётов. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Последствия обстрела посёлка Тёткино под Курском. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт опубликовал фото с последствиями обстрела, на которых запечатлены повреждённые окна, крыши, фасады и заборы, и такая картина наблюдается в 12 домовладениях. Всем собственникам глава региона пообещал помочь.