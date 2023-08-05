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5 августа, 18:57

ВСУ выпустили десять снарядов по посёлку в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино под Курском, зафиксировано 10 прилётов

<p>Последствия обстрела посёлка Тёткино под Курском. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3758?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела посёлка Тёткино под Курском. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинские военные сегодня вновь обстреляли посёлок Тёткино Курской области. На этот раз зафиксировано 10 прилётов. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Последствия обстрела посёлка Тёткино под Курском. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела посёлка Тёткино под Курском. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт опубликовал фото с последствиями обстрела, на которых запечатлены повреждённые окна, крыши, фасады и заборы, и такая картина наблюдается в 12 домовладениях. Всем собственникам глава региона пообещал помочь.

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Посёлок Тёткино неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Так, 31 июля ВСУ вновь ударили по населённому пункту, тогда было зафиксировано пять прилётов.

Никита Осипов
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