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31 июля, 16:44

Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино, зафиксировано пять прилётов

Украинские военные обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано пять прилётов в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений. Окажем помощь в ликвидации последствий", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что под удар попал и посёлок Краснооктябрьский, где зафиксировано четыре прилёта. По его словам, сейчас этот населённый пункт обесточен из-за повреждения ЛЭП. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда это будет безопасно.

В Донецке до 11 человек выросло число пострадавших при обстреле, погибли трое

В Донецке до 11 человек выросло число пострадавших при обстреле, погибли трое

Ранее Лайф писал, что 29 июля ВСУ дважды за день обстреляли пункт пропуска Тёткино. Было зафиксировано прямое попадание в жилой дом.

Обложка ©

t.me / Роман Старовойт

Никита Осипов
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