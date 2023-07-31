Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино, зафиксировано пять прилётов

"Зафиксировано пять прилётов в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений. Окажем помощь в ликвидации последствий", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что под удар попал и посёлок Краснооктябрьский, где зафиксировано четыре прилёта. По его словам, сейчас этот населённый пункт обесточен из-за повреждения ЛЭП. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда это будет безопасно.