Тело пенсионера было найдено в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве. По данным столичной прокуратуры, в результате происшествия также пострадала женщина.

Тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"После тушения пожара в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Мира обнаружено тело мужчины 1933 года рождения. Также госпитализирована пожилая женщина", — сказано в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка, которая находится на контроле Останкинской межрайонной прокуратуры. Для установления причины пожара будет назначена экспертиза.