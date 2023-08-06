Тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве
Столичная прокуратура: Пенсионер погиб при пожаре на проспекте Мира в Москве
Тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Тело пенсионера было найдено в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве. По данным столичной прокуратуры, в результате происшествия также пострадала женщина.
Тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"После тушения пожара в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Мира обнаружено тело мужчины 1933 года рождения. Также госпитализирована пожилая женщина", — сказано в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка, которая находится на контроле Останкинской межрайонной прокуратуры. Для установления причины пожара будет назначена экспертиза.
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