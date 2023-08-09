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9 августа, 16:45

Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Директор "Пиро-Росса" не признал вины во взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Директор компании по выпуску пиротехнической продукции "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не знает, почему мог произойти взрыв на складе предприятия в Сергиевом Посаде. SHOT публикует его первое интервью после ЧП, в результате которого погиб как минимум один человек и пострадали 56.

Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не видит своей вины во взрыве. Видео © t.me / SHOT

"Я не знаю. Знал бы — рассказал", — ответил мужчина на вопрос о причинах взрыва.

Своей вины бизнесмен не видит. Также он говорит, что фирма давно ему не принадлежит и директором он там не числится. Назвать нынешнее руководство "Пиро-Росса" Чанкаев не смог. Оперативники вывели предпринимателя с территории завода после следственных действий. Он взял у подошедших родственников пакет с личными вещами и зарядкой для телефона.

Сейчас у заводской проходной остаются люди, родственники которых не вышли на связь и могут находиться под завалами. Один из спасателей пообещал супруге водителя Чанкаева, который тоже числится пропавшим, сразу же дать информацию, как что-то узнает.

Водитель главы "Пиро-Росса" пропал после взрыва в Сергиевом Посаде, жена ждёт вестей у завода весь день

Водитель главы "Пиро-Росса" пропал после взрыва в Сергиевом Посаде, жена ждёт вестей у завода весь день

Напомним, сегодня произошёл взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. Возможной причиной называется нарушение технологического процесса. Помещениями владеет компания "Пиро-Росс", признанная банкротом. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. По последним данным, за медицинской помощью обратились более 50 человек. Один человек скончался. В городе объявлен режим ЧС. Чанкаева допросили и привезли для следственных мероприятий на завод.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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