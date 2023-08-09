Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными
Директор "Пиро-Росса" не признал вины во взрыве на складе в Сергиевом Посаде
Директор компании по выпуску пиротехнической продукции "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не знает, почему мог произойти взрыв на складе предприятия в Сергиевом Посаде. SHOT публикует его первое интервью после ЧП, в результате которого погиб как минимум один человек и пострадали 56.
Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не видит своей вины во взрыве. Видео © t.me / SHOT
"Я не знаю. Знал бы — рассказал", — ответил мужчина на вопрос о причинах взрыва.
Своей вины бизнесмен не видит. Также он говорит, что фирма давно ему не принадлежит и директором он там не числится. Назвать нынешнее руководство "Пиро-Росса" Чанкаев не смог. Оперативники вывели предпринимателя с территории завода после следственных действий. Он взял у подошедших родственников пакет с личными вещами и зарядкой для телефона.
Сейчас у заводской проходной остаются люди, родственники которых не вышли на связь и могут находиться под завалами. Один из спасателей пообещал супруге водителя Чанкаева, который тоже числится пропавшим, сразу же дать информацию, как что-то узнает.
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Напомним, сегодня произошёл взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. Возможной причиной называется нарушение технологического процесса. Помещениями владеет компания "Пиро-Росс", признанная банкротом. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. По последним данным, за медицинской помощью обратились более 50 человек. Один человек скончался. В городе объявлен режим ЧС. Чанкаева допросили и привезли для следственных мероприятий на завод.
t.me / SHOT