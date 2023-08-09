Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Директор компании по выпуску пиротехнической продукции "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не знает, почему мог произойти взрыв на складе предприятия в Сергиевом Посаде. SHOT публикует его первое интервью после ЧП, в результате которого погиб как минимум один человек и пострадали 56.

Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не видит своей вины во взрыве. Видео © t.me / SHOT

"Я не знаю. Знал бы — рассказал", — ответил мужчина на вопрос о причинах взрыва.

Своей вины бизнесмен не видит. Также он говорит, что фирма давно ему не принадлежит и директором он там не числится. Назвать нынешнее руководство "Пиро-Росса" Чанкаев не смог. Оперативники вывели предпринимателя с территории завода после следственных действий. Он взял у подошедших родственников пакет с личными вещами и зарядкой для телефона.