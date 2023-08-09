Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде превысило 50 человек

После взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились уже 52 человека. Об этом сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Разбор завалов при этом продолжается. Не так давно из-под обломков разрушенного ангара извлекли троих пострадавших и передали медикам.