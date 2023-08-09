Регион

Уведомления отключены

9 августа, 12:02

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде превысило 50 человек

Губернатор Воробьёв: После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека

После взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились уже 52 человека. Об этом сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Разбор завалов при этом продолжается. Не так давно из-под обломков разрушенного ангара извлекли троих пострадавших и передали медикам.

"Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то лёгкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают", — пояснил глава региона.

Районная больница готова к приёму пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE

Напомним, что предварительной причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. Лайф публиковал список пострадавших и видео с моментом взрыва, снятым на камеру видеорегистратора.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров