Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде превысило 50 человек
Губернатор Воробьёв: После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека
После взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились уже 52 человека. Об этом сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Разбор завалов при этом продолжается. Не так давно из-под обломков разрушенного ангара извлекли троих пострадавших и передали медикам.
"Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то лёгкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают", — пояснил глава региона.
Районная больница готова к приёму пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE
Напомним, что предварительной причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. Лайф публиковал список пострадавших и видео с моментом взрыва, снятым на камеру видеорегистратора.
ТАСС / Софья Сандурская