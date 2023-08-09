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9 августа, 10:53

Из-под завалов в Сергиевом Посаде извлекли трёх человек

<p>Место взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде извлекли троих человек, они живы, но находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Видео © SHOT

"Из-под завалов извлечены три человека в тяжёлом состоянии, эвакуируются в Сергиево-Посадскую ЦРБ", — цитирует ТАСС сообщение.

Момент взрыва в Сергиевом Посаде сняла камера видеорегистратора

Момент взрыва в Сергиевом Посаде сняла камера видеорегистратора

Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где, по информации Лайфа, произошли нарушения технологического процесса. Выяснилось, что помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. Более 40 человек пострадали. Около 20 многоэтажных домов, две школы, колледж и спорткомплекс получили повреждения.

Александра Вишнякова
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