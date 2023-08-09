Из-под завалов в Сергиевом Посаде извлекли трёх человек
Место взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT
Из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде извлекли троих человек, они живы, но находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Видео © SHOT
"Из-под завалов извлечены три человека в тяжёлом состоянии, эвакуируются в Сергиево-Посадскую ЦРБ", — цитирует ТАСС сообщение.
Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где, по информации Лайфа, произошли нарушения технологического процесса. Выяснилось, что помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. Более 40 человек пострадали. Около 20 многоэтажных домов, две школы, колледж и спорткомплекс получили повреждения.