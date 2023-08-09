Бизнесмена – владельца склада с пиротехникой привезли на место взрыва в Сергиевом Посаде
Силовики допросили главу компании "Пиророс" после взрыва в Сергиевом Посаде
Сергей Чанкаев. Фото © YouTube / ТВР24 Сергиев Посад
Сотрудники правоохранительных органов работают с генеральным директором компании "Пиророс" Сергеем Чанкаевым, в ангаре которой в Сергиевом Посаде сегодня произошёл взрыв. Об этом сообщает SHOT.
Следственные действия на территории завода в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, главу предприятия уже допросили. В настоящее время с ним ведутся следственные действия на территории завода. Обвинения ему никакие на данный момент не предъявили.
Напомним, сегодня утром в Сергиевом Посаде прогремел взрыв на территории пиротехнического завода. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на складе компании "Пиророс". Ещё в марте она была признана банкротом. В результате взрыва есть множественные повреждения близстоящих зданий, также под завалами находились люди, известно о 45 пострадавших. Лайф публиковал список получивших ранения. Взрывная волна дошла даже до Троице-Сергиевой лавры.