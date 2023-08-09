Бизнесмена – владельца склада с пиротехникой привезли на место взрыва в Сергиевом Посаде

Сотрудники правоохранительных органов работают с генеральным директором компании "Пиророс" Сергеем Чанкаевым, в ангаре которой в Сергиевом Посаде сегодня произошёл взрыв. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, главу предприятия уже допросили. В настоящее время с ним ведутся следственные действия на территории завода. Обвинения ему никакие на данный момент не предъявили.