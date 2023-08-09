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9 августа, 11:58

Бизнесмена – владельца склада с пиротехникой привезли на место взрыва в Сергиевом Посаде

Силовики допросили главу компании "Пиророс" после взрыва в Сергиевом Посаде

<p>Сергей Чанкаев. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RzPMdz3fr-4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТВР24 Сергиев Посад</a></p>

Сергей Чанкаев. Фото © YouTube / ТВР24 Сергиев Посад

Сотрудники правоохранительных органов работают с генеральным директором компании "Пиророс" Сергеем Чанкаевым, в ангаре которой в Сергиевом Посаде сегодня произошёл взрыв. Об этом сообщает SHOT.

Следственные действия на территории завода в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, главу предприятия уже допросили. В настоящее время с ним ведутся следственные действия на территории завода. Обвинения ему никакие на данный момент не предъявили.

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"Всё в дыму. Стёкла полетели": Рабочий описал ад в цеху во время взрыва в Сергиевом Посаде

Напомним, сегодня утром в Сергиевом Посаде прогремел взрыв на территории пиротехнического завода. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на складе компании "Пиророс". Ещё в марте она была признана банкротом. В результате взрыва есть множественные повреждения близстоящих зданий, также под завалами находились люди, известно о 45 пострадавших. Лайф публиковал список получивших ранения. Взрывная волна дошла даже до Троице-Сергиевой лавры.

Николь Вербер
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