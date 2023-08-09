До Троице-Сергиевой лавры докатилась волна от взрыва на заводе
Ударная волна от взрыва в Сергиевом Посаде не повредила Троице-Сергиеву лавру
Троице-Сергиева лавра. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Воздействие ударной волны от прогремевшего на заводе в Сергиевом Посаде взрыва ощущалось в Троице-Сергиевой лавре, однако она не получила повреждений. Об этом рассказали в монастыре.
"В лавре нет (повреждений. — Прим. Лайфа), вокруг — да. Волну почувствовали, конечно", — сообщили там РИА "Новости".
Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где, по информации Лайфа, произошли нарушения технологического процесса. Выяснилось, что помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 45 пострадавших.