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9 августа, 10:44

До Троице-Сергиевой лавры докатилась волна от взрыва на заводе

Ударная волна от взрыва в Сергиевом Посаде не повредила Троице-Сергиеву лавру

<p>Троице-Сергиева лавра. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Троице-Сергиева лавра. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Воздействие ударной волны от прогремевшего на заводе в Сергиевом Посаде взрыва ощущалось в Троице-Сергиевой лавре, однако она не получила повреждений. Об этом рассказали в монастыре.

"В лавре нет (повреждений. — Прим. Лайфа), вокруг — да. Волну почувствовали, конечно", сообщили там РИА "Новости".

Около 20 домов, две школы и колледж повреждены из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Около 20 домов, две школы и колледж повреждены из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где, по информации Лайфа, произошли нарушения технологического процесса. Выяснилось, что помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 45 пострадавших.

Юрий Лысенко
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