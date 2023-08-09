"Всё в дыму. Стёкла полетели": Рабочий описал ад в цеху во время взрыва в Сергиевом Посаде

Сотрудник литейного цеха № 54 Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде рассказал Лайфу, как всё произошло. По словам мужчины, среди его коллег пострадали пятеро.

Рабочий — о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE

"Взрыв произошёл, стёкла полетели, камни... Среди моих коллег пятеро, наверное, [пострадали], тоже с мелкими ранениями. Меня [взрывной] волной отнесло, побило стёклами, я выбежал из цеха, всё в дыму. Ползавода разбито", — рассказал он.