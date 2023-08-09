"Всё в дыму. Стёкла полетели": Рабочий описал ад в цеху во время взрыва в Сергиевом Посаде
Рабочий заявил, что взрыв повредил половину завода в Сергиевом Посаде
Сотрудник литейного цеха № 54 Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде рассказал Лайфу, как всё произошло. По словам мужчины, среди его коллег пострадали пятеро.
Рабочий — о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE
"Взрыв произошёл, стёкла полетели, камни... Среди моих коллег пятеро, наверное, [пострадали], тоже с мелкими ранениями. Меня [взрывной] волной отнесло, побило стёклами, я выбежал из цеха, всё в дыму. Ползавода разбито", — рассказал он.
Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, а причиной — нарушения технологического процесса. Выяснилось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте текущего года. По последним данным, пострадали 45 человек. По информации властей, около 20 многоэтажных домов и четыре соцучреждения повреждены.
LIFE