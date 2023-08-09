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9 августа, 14:22
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Первая жертва взрыва: В Сергиевом Посаде умерла женщина с ожогами 100% тела

Умерла одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

<p>Место взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55341?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде скончалась в больнице. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

45-летняя женщина находилась в реанимации с ожогами 100% поверхности тела.

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Напомним, мощный взрыв в ангаре с пиротехникой прогремел сегодня, 9 августа, в Сергиевом Посаде. Причиной инцидента, предварительно, стало нарушение технологического процесса. Как оказалось, злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 56 пострадавших: 30 из них находятся в стационаре, шестеро были в реанимации. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы.

Место взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © SHOT

Александра Вишнякова
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