Первая жертва взрыва: В Сергиевом Посаде умерла женщина с ожогами 100% тела
Умерла одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Место взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT
Одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде скончалась в больнице. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
45-летняя женщина находилась в реанимации с ожогами 100% поверхности тела.
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Напомним, мощный взрыв в ангаре с пиротехникой прогремел сегодня, 9 августа, в Сергиевом Посаде. Причиной инцидента, предварительно, стало нарушение технологического процесса. Как оказалось, злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 56 пострадавших: 30 из них находятся в стационаре, шестеро были в реанимации. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы.
Место взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © SHOT