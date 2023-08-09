Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе из-за утреннего взрыва
Режим ЧС введён на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва на складе пиротехники в среду, 9 августа. Об этом сообщила в телеграм-канале замглавы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба.
"Введение режима ЧС позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов", — пояснила она.
Администрация Сергиево-Посадского городского округа также принесла соболезнования родным и близким 45-летней женщины, которая пока считается единственной жертвой взрыва. Погибшая работала в цехе №54 — неподалёку от склада пиротехники. У неё были ожоги 100% поверхности тела.
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Напомним, что предварительной причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиро-Росс", признанной банкротом ещё в марте. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. Лайф публиковал список пострадавших и видео с моментом взрыва, снятым на камеру видеорегистратора. По последним данным, за медицинской помощью обратились более 50 человек. На текущий момент экстренные службы ищут под завалами ещё троих.
ТАСС / МЧС России