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9 августа, 15:34

Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе из-за утреннего взрыва

Режим ЧС введён на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва на складе пиротехники в среду, 9 августа. Об этом сообщила в телеграм-канале замглавы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба.

"Введение режима ЧС позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов", — пояснила она.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа также принесла соболезнования родным и близким 45-летней женщины, которая пока считается единственной жертвой взрыва. Погибшая работала в цехе №54 — неподалёку от склада пиротехники. У неё были ожоги 100% поверхности тела.

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Напомним, что предварительной причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиро-Росс", признанной банкротом ещё в марте. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. Лайф публиковал список пострадавших и видео с моментом взрыва, снятым на камеру видеорегистратора. По последним данным, за медицинской помощью обратились более 50 человек. На текущий момент экстренные службы ищут под завалами ещё троих.

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ТАСС / МЧС России

Марина Калегина
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