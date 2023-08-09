Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе из-за утреннего взрыва

Режим ЧС введён на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва на складе пиротехники в среду, 9 августа. Об этом сообщила в телеграм-канале замглавы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба.

"Введение режима ЧС позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов", — пояснила она.