Водитель главы "Пиро-Росса" пропал после взрыва в Сергиевом Посаде, жена ждёт вестей у завода весь день
Водитель главы "Пиро-Росса" пропал после взрыва в Сергиевом Посаде
После взрыва на складе с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде несколько человек числятся пропавшими без вести. Как узнал Лайф, одним из них является 54-летний Михаил Нырков — водитель владельца "Пиро-Росса" Сергея Чанкаева. Его жена Лариса стоит у ворот предприятия с самого утра, но до сих пор не узнала ничего о супруге.
Жена пропавшего водителя владельца "Пиро-Росса" ищет мужа. Видео © LIFE
"Никто ничего не говорит, пострадавших увозят... Никто не видел его", — рассказала женщина.
Молчит и сам Чанкаев. Лариса рассказала, что Михаил должен был в 12 часов отвезти начальника в Москву, для чего и приехал в гараж — эпицентр взрыва. С тех пор он молчит. Сначала "были гудки", а сейчас — ничего. Позднее супругу пропавшего позвали к сотруднице МЧС, которая о чём-то спросила её и записала какие-то данные.
Напомним, сегодня на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной является нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. Причём версия об ударе беспилотника не подтвердилась. По последним данным, пострадало 52 человека. На данный момент правоохранители работают с гендиректором "Пиро-Росса" Сергеем Чанкаевым.
LIFE