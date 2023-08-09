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9 августа, 14:26

Водитель главы "Пиро-Росса" пропал после взрыва в Сергиевом Посаде, жена ждёт вестей у завода весь день

Водитель главы "Пиро-Росса" пропал после взрыва в Сергиевом Посаде

После взрыва на складе с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде несколько человек числятся пропавшими без вести. Как узнал Лайф, одним из них является 54-летний Михаил Нырков — водитель владельца "Пиро-Росса" Сергея Чанкаева. Его жена Лариса стоит у ворот предприятия с самого утра, но до сих пор не узнала ничего о супруге.

Жена пропавшего водителя владельца "Пиро-Росса" ищет мужа. Видео © LIFE

"Никто ничего не говорит, пострадавших увозят... Никто не видел его", рассказала женщина.

Молчит и сам Чанкаев. Лариса рассказала, что Михаил должен был в 12 часов отвезти начальника в Москву, для чего и приехал в гараж — эпицентр взрыва. С тех пор он молчит. Сначала "были гудки", а сейчас — ничего. Позднее супругу пропавшего позвали к сотруднице МЧС, которая о чём-то спросила её и записала какие-то данные.

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Напомним, сегодня на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной является нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. Причём версия об ударе беспилотника не подтвердилась. По последним данным, пострадало 52 человека. На данный момент правоохранители работают с гендиректором "Пиро-Росса" Сергеем Чанкаевым.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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