Водитель главы "Пиро-Росса" пропал после взрыва в Сергиевом Посаде, жена ждёт вестей у завода весь день

После взрыва на складе с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде несколько человек числятся пропавшими без вести. Как узнал Лайф, одним из них является 54-летний Михаил Нырков — водитель владельца "Пиро-Росса" Сергея Чанкаева. Его жена Лариса стоит у ворот предприятия с самого утра, но до сих пор не узнала ничего о супруге.

Жена пропавшего водителя владельца "Пиро-Росса" ищет мужа. Видео © LIFE

"Никто ничего не говорит, пострадавших увозят... Никто не видел его", — рассказала женщина.