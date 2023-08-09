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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 16:11
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В Госдуме отметили несокрушимость ПВО России после опровержения атаки дрона в Посаде

Депутат Журавлёв объяснил, почему версия с атакой БПЛА в Сергиевом Посаде ложная

Версия с атакой на склад пиротехники в Сергиевом Посаде ожидаемо оказалась ложной, потому что наша ПВО свою задачу выполняет в подавляющем большинстве случаев. Об этом Лайфу сказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Уверен, что большую часть того, что летит по нашим военным и гражданским объектам, всё-таки сбивает отечественная ПВО, на которую сейчас легла невообразимая прежде нагрузка. Не будь её, попаданий было бы во сто крат больше", пояснил он.

Однако, по его словам, граждане не должны терять бдительность. Например, можно создавать народные дружины, как было в Великую Отечественную, когда простые москвичи сбивали с крыш немецкие зажигательные боеприпасы, предложил парламентарий. Также жильцы домов могут инспектировать подъезды и подвалы в поисках подозрительных предметов. Всем нужно мобилизоваться, считает Журавлёв.

"До тех пор, пока мы не поймём, что это настоящие военные действия, а не игрушки. Нужно всем сплотиться, чтобы дать отпор врагу", — заключил собеседник Лайфа.

Рабочий описал ад в цеху во время взрыва в Сергиевом Посаде
Рабочий описал ад в цеху во время взрыва в Сергиевом Посаде

Напомним, сегодня произошёл взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Предварительной причиной называется нарушение технологического процесса. Помещения принадлежат компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. По последним данным, за медицинской помощью обратились 52 человека. Сейчас полиция допрашивает гендиректора "Пиро-Росса".

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t.me / Воробьёв LIVE

Ольга Годуненко
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