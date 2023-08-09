В Госдуме отметили несокрушимость ПВО России после опровержения атаки дрона в Посаде

Версия с атакой на склад пиротехники в Сергиевом Посаде ожидаемо оказалась ложной, потому что наша ПВО свою задачу выполняет в подавляющем большинстве случаев. Об этом Лайфу сказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Уверен, что большую часть того, что летит по нашим военным и гражданским объектам, всё-таки сбивает отечественная ПВО, на которую сейчас легла невообразимая прежде нагрузка. Не будь её, попаданий было бы во сто крат больше", — пояснил он.

Однако, по его словам, граждане не должны терять бдительность. Например, можно создавать народные дружины, как было в Великую Отечественную, когда простые москвичи сбивали с крыш немецкие зажигательные боеприпасы, предложил парламентарий. Также жильцы домов могут инспектировать подъезды и подвалы в поисках подозрительных предметов. Всем нужно мобилизоваться, считает Журавлёв.