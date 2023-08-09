Губернатор Воробьёв опроверг версию об атаке дрона на ангар в Сергиевом Посаде
Раненые при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / Воробьёв LIVE
Губернатор Московской области подтвердил, что взрыв на заводе в Сергиевом Посаде никак не связан с атакой беспилотников. Его слова приводит телеканал "360".
"Версия об атаке беспилотником ангара в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, на данный момент оперативными службами не подтверждается", — сообщил глава региона.
Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 45 пострадавших.