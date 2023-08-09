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9 августа, 10:57

Губернатор Воробьёв опроверг версию об атаке дрона на ангар в Сергиевом Посаде

<p>Раненые при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / <a href="https://t.me/vorobiev_live/5176" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Воробьёв LIVE</a></p>

Раненые при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / Воробьёв LIVE

Губернатор Московской области подтвердил, что взрыв на заводе в Сергиевом Посаде никак не связан с атакой беспилотников. Его слова приводит телеканал "360".

"Версия об атаке беспилотником ангара в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, на данный момент оперативными службами не подтверждается", сообщил глава региона.

До Троице-Сергиевой лавры докатилась волна от взрыва на заводе

До Троице-Сергиевой лавры докатилась волна от взрыва на заводе

Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 45 пострадавших.

Татьяна Миссуми
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